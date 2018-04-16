Британец принял лекарство и стал геем

Житель британского города Лаут, графство Линкольншир, заявил, что стал геем из-за обезболивающего средства, которое ему прописали после перелома ноги. Об этом сообщает издание Daily Mail.

21-летний британец Скотт Перди полагает, что к смене сексуальной ориентации привело лекарство. По его словам, когда он начал употреблять прегабалин, его перестали привлекать женщины, зато появился интерес к мужчинам. В результате ему пришлось расстаться с девушкой, с которой он встречался шесть месяцев.

«Я не сразу понял, в чем дело, — рассказал Перди. — Но стоило мне на несколько недель прекратить прием лекарства, и влечение к мужчинам как рукой сняло». Он утверждает, что прежде мужчины его не привлекали, однако признает, что в юности однополые связи вызывали у него любопытство.

Несмотря на это, Перди не отказался от прегабалина. «Я хочу принимать его и дальше, потому что с ним я доволен своей сексуальностью, я чувствую себя очень открытым. Это освобождает», — пояснил он. Мужчина уже нашел на сайте знакомств другого гея и договорился с ним о свидании.

Прегабалин (торговые названия «Лирика», «Габана», «Альгерика», «Неогабин», «Линбаг») используют для лечения тревожного расстройства и нейропатической (не связанной с физическими повреждениями) боли. Более одного процента пациентов, принимающих этот препарат, жалуются на снижение либидо и эректильную дисфункцию. Кроме того, прегабалин часто вызывает головокружение, сонливость, расстройства моторики, нарушение концентрации внимания, ухудшение памяти, тремор, затруднения при речи, спутанность сознания, раздражительность, нечеткость зрения, рвоту, запор, метеоризм и утомляемость. Встречаются и другие побочные эффекты.

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