Роскомнадзор призвал писать на почту желающим проверить достоверность блокировок

Роскомнадзор создал горячую линию для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора, поступившем в «Ленту.ру».

Ведомство предлагает проверять достоверность информации о том, что под блокировку попали и добросовестные сайты, написав на почту Hotlinerkn@rkn.gov.ru.

«В связи исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах», — пояснили в сообщении.

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Начиная с 16 апреля Роскомнадзор блокирует IP-адреса подсетей Google и Amazon, сервера которых могут использоваться мессенджером Telegram для обхода блокировки в России. По последним данным, под ограничения попало более 16 миллионов адресов.

Некоторые компании заявляли о перебоях в работе своих сервисов в связи с блокировкой подстанций, обслуживающих блокируемые IP. В частности, сообщалось о сбоях в сети магазинов «Дикси» (пресс-служба сети опровергала информацию — прим. «Ленты.ру»), появлялась информация о нарушениях в работе некоторых мессенджеров, социальных сетей, частных клиник.

Радиостанция «Говорит Москва» заявила, что перебои в работе сайта связаны именно с блокировкой подсети, через которую шел трафик ресурса.

Ранее 17 апреля в Роскомнадзоре заявили, что продолжат блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые способствуют работе Telegram в России.

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