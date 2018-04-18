Задержан первый вице-мэр Сочи

Первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, Чермит подозревается в незаконном выделении земельного участка под строительство дома. В действиях чиновника усматривается состав преступления по статье УК о превышении должностных полномочий.

Как пишет «Коммерсантъ», в здании администрации Сочи уже прошли следственные действия, в том числе выемка документов в кабинете первого вице-мэра.

Мугдин Чермит работает в должности первого заместителя главы города-курорта Сочи с января 2016 года. До этого он занимал пост заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

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