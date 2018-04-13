Бывшего губернатора Брянской области выпустили раньше срока

Клинцовский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего губернатора Брянской области Николая Денина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в колонии. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщается на сайте суда.

Как пишет РИА Новости, ранее суды несколько раз отказывали Денину в УДО. Но в конце марта прошение было направлено на новое рассмотрение, поскольку бывший губернатор компенсировал материальный ущерб.

В ноябре 2015 года Денин был приговорен к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Кроме того, суд обязал его возместить причиненный преступлением материальный ущерб бюджету региона — 21,8 миллиона рублей.

По версии следствия, зимой 2011-2012 годов Денин распорядился выделить из резервного фонда области около 22 миллионов рублей для нужд подконтрольной его семье коммерческой организации — ОАО «Снежка», из-за взрыва в цехе которой погибли два человека, еще четверо получили ранения. Этот инцидент локального характера был необоснованно расценен как чрезвычайное происшествие. В действительности средства были выделены без законных оснований и израсходованы компанией на текущую финансово-хозяйственную деятельность.

Денин, занимавший пост губернатора Брянской области с 2004 года, в сентябре 2014-го был снят с должности указом президента России Владимира Путина с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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