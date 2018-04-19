Таиландский пляж закрыли после нападения акулы на туриста

Таиландский пляж Сай Ной был закрыт после того, как акула укусила за ногу туриста из Норвегии. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает Phuket News.

По данным издания, инцидент произошел 15 апреля. 54-летний Вернер Дэниелсен отдыхал на курорте Хуахин, когда во время плавания на него напала акула.

Эксперты отметили, что следы от укуса указывают на то, что животное было около метра в длину и его приблизительный возраст — один год.

Дэниелсен получил повреждение сухожилия левой ноги, ему наложили 19 швов. На данный момент пострадавший находится в больнице, его состояние стабильно.

Местные власти закроют пляж на 20 дней, чтобы оградить зоны для купания сетями.

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В августе 2017 года на таиландском острове Пхукет акула укусила туриста из Японии. Кейта Косигоэ занимался серфингом примерно в 200 метрах от побережья, когда акула вонзила зубы в его левую пятку. Пострадавший смог самостоятельно доплыть до суши. На его ноге остались глубокие раны от зубов хищника.

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