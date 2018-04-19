Лифчику нашли замену

Британский цветочный магазин предложил девушкам использовать лепестки цветов в качестве бюстгальтера во время участия в фестивалях. Об этом сообщает The Sun.

По словам основателя компании Face Flowers Ханны Вебб, изначально магазин был открыт для тех, кто хотел украсить свое лицо цветами для участия в костюмированных мероприятиях. Однако одна из клиенток решила попробовать наклеить лепестки растений на грудь и поделилась фотографией с Вебб. В Face Flowers решили опубликовать ее снимок в своем аккаунте в Instagram. «Этот лук взорвал социальные сети, и его стали копировать по всему миру», — рассказала Вебб.

Она также предполагает, что лепестки цветов на груди станут одним из главных трендов 2018 года.

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В апреле у знаменитостей появился новый тренд под названием underboob. Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella, а также на вечеринках и в социальных сетях. Тренд поддержали участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян с сестрой Кайли Дженнер, телезвезды Шарлотта Кросби и Шанель Макклири и модель Эмили Ратаковски.

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