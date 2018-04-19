В Милане построили мистический лабиринт

Во время выставки дизайна Salone del Mobile римский ювелирно-часовой дом Bvlgari представил инсталляции на трех разных площадках. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Милана.

Это иммерсивное пространство квартале Брера, Зеркальный Куб в саду Bvlgari Hotel Milano и галерея в бутике на улице Монтенаполеоне. Все они вдохновлены эволюцией дизайна кольца из коллекции B.zero1.

Фото: Bvlgari 1 /5

Инсталляция-лабиринт площадью в тысячу квадратных метров посвящена трем ключевым элементам творческого метода Bvlgari (материалам, модульности и цвету). Над ней работали три архитектурных и дизайнерских коллектива: дуэт Ивана Наварро и Кортни Смит, MVRDV и Storagemilano.

Зеркальный Куб разместился в саду Il Giardino при отеле Bvlgari Hotel Milano. Внешнее покрытие стен отражает происходящее вокруг, внутри стены покрывает черно-белый узор, там же размещены витрины с кольцами B.zero1. 36 камер по периметру куба позволяют посетителям сделать 3D-селфи. Также кольцам B.zero1 посвящена галерея, воссоздающая иммерсивную среду, в бутике дома на улице Монтенаполеоне.

Bvlgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

В настоящее время Bvlgari выпускает драгоценности, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, парфюмерию, изделия из кожи и шелка, а также управляет собственной сетью отелей Bvlgari Hotels and Resorts. В дополнение к ранее открытым гостиницам в Милане, Лондоне и на Бали, в 2017 году появились отели сети в Пекине и Дубае, в 2018 году ожидается открытие в Шанхае, в 2020 — в Москве.

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