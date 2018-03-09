В «Золотом треугольнике» Парижа откроют модный отель

Римский ювелирно-часовой дом Bulgari, управляющий собственной сетью отелей, планирует открыть новую гостиницу класса люкс в Париже в 2020 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в пятницу, 9 марта.

Новый отель разместится на престижной Авеню Георга V, входящей в так называемый парижский «Золотой треугольник» — район дорогих бутиков, ресторанов и гостиниц.

«Мы особенно гордимся тем, что нам удалось найти для нового отеля Bvlgari в Париже такое потрясающее место, — отметил Жан-Кристоф Бабен, CEO дома Bulgari. — Открытие, которое ожидается в 2020 году, добавит отель в "Городе света" в нашу коллекцию. Он продемонстрирует непревзойденный уровень гостеприимства римского ювелирного дома на парижском отельном рынке класса люкс».

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В новом отеле будет 76 номеров (преимущественно сьютов), SPA с 25-метровым бассейном, а также ресторан Bulgari и бар во внутреннем дворе с садом. Оформлением интерьеров займется итальянская архитектурная компания Antonio Citterio Patricia Viel и парижская компания Valode & Pistre, специализирующаяся на реновации исторических зданий.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

В настоящее время Bulgari выпускает драгоценности, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, парфюмерию, изделия из кожи и шелка, а также управляет собственной сетью отелей Bulgari Hotels and Resorts. В дополнение к ранее открытым гостиницам в Милане, Лондоне и на Бали, в 2017 году появились отели сети в Пекине и Дубае, в 2018 году ожидается открытие в Шанхае, в 2020 — в Москве.

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