Лучший отель мира оказался удивительно недорогим

По итогам ежегодной премии Traveller's Choice был составлен рейтинг лучших отелей мира, первое место в котором заняла гостиница Viroth's в Сиемреапе (Камбоджа). Сутки проживания в ней обойдутся гостю примерно в 100 долларов, сообщается на сайте о путешествиях TripAdvisor.

Победителей выбирали, основываясь на отзывах пользователей ресурса. Например, из 910 отзывов о Viroth's лишь пять процентов были отрицательными.

На второй строчке оказался отель Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике. Его бунгало и виллы расположены на территории национального парка имени Мануэля Антонио. Стоимость проживания в нем начинается от 300 долларов за ночь с человека. Положительные отзывы оставили 92 процента постояльцев.

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Третье место заняла гостиница Umaid Bhawan Palace в Джодхпуре (Индия). За ночь в настоящем дворце Умайд-Бхаван гостям придется заплатить более 850 долларов. Отель принимает гостей с 1972 года, 93 процента отзывов о нем — положительные.

На четвертой и пятой позициях находятся вьетнамский Hanoi La Siesta Hotel & Spa (94 процента положительных отзывов, от 100 долларов за ночь) и мальдивский Gili Lankanfushi (94 процента хороших отзывов, от 2 500 долларов в сутки).

Также в десятку лучших отелей попали итальянский Belvedere, американский The Nantucket Hotel & Resort, французский La Reserve Paris, коста-риканский Nayara Springs и вьетнамский Hanoi La Siesta Hotel Trendy.

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