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Боевиков в Сирии попытались сокрушить «огненными мечами»

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Сирийские правительственные войска в ходе боев применяли против действующих в стране террористов так называемые «огненные мечи» — струйные огнеметы. Внимание на фотографию вооруженного таким огнеметом бойца республиканской гвардии Сирии, опубликованную в Facebook, обратил портал «РГ: Русское оружие».

Как уточняет издание, данное изображение является скриншотом с видео, которое появилось в сети еще в 2013 году. Точная модель запечатленного на нем огнемета неизвестна, однако отмечается, что по конструкции он, скорее, напоминает западные образцы, например, итальянский T-148. Не исключено, что сирийцы пытались самостоятельно изготовить это оружие.

При этом, по данным «РГ: Русское оружие», в ходе конфликта в Сирии струйные огнеметы не получили особого распространения в силу их недостаточной эффективности. Так, это орудие обладает значительным весом — до 25 килограммов, но дальность его применения сравнительно невелика. Кроме того, струйные огнеметы могут представлять опасность и для самих бойцов, которые их используют.

В настоящее же время в распоряжении сирийских войск есть более современное и эффективное оружие — 93-миллиметровые реактивные пехотные огнеметы «Шмель» российского производства. Их вес составляет всего около 11 килограммов, при этом максимальная дальность стрельбы достигает тысячи метров.

Ранее в апреле в сети появилось видео, на котором запечатлены новейшие ракетные комплексы ПВО российского производства, состоящие на вооружении сирийских правительственных войск. В частности, в кадр попал новейший пусковой модуль «Стрелец», использующийся для запуска ракет комплекса «Игла».

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