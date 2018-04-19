Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии

Сирийские правительственные войска задействовали танк Т-90 очень редкой модификации. Внимание на фотографию уникальной машины, размещенную в Twitter, обратило «РГ: Русское оружие».

Как отмечает издание, запечатленный на снимке танк имеет «командирскую» специализацию. Об этом свидетельствуют установленные на нем две радиоантенны, блоки встроенной динамической защиты «Контакт-5», а также комплекс оптико-электронного противодействия «Штора-1».

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По данным «РГ: Русское оружие», в 2004-2005 годах было выпущено всего два экземпляра Т-90 данной модификации. Они стали переходными вариантами к более совершенным моделям. Так, вместо тепловизоров на них еще были установлены менее эффективные инфракрасные прицелы «Буран-М». При этом машины уже были оснащены не 840-сильным двигателем В-84МС, а В-92С2 мощностью 1000 лошадиных сил. Также при их создании использовались новые гусеничные ленты.

Отличительной особенностью танков данной модификации стало и то, что вместо сварных башен на них установили литые, как на более ранних образцах 1992 года.

Впервые Т-90 заметили в Сирии в районе Алеппо в конце ноября 2015 года. В декабре того же года стало известно, что в республике используется ранняя версия этих машин образца 1992 года с литой башней. Позднее сирийские войска получили и более современную модификацию Т-90А со сварной башней. Танки были поставлены Дамаску Россией.

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