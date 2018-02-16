Российские танки заметили в Багдаде

В Ирак доставлены российские танки Т-90С. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.

По их информации, первую партию в рамках соглашения между Багдадом и Москвой привезли в иракскую столицу вечером 15 февраля. Как отмечается, всего по условиям договора Россия передаст Исламской Республике 73 танка. Ожидается, что поставки завершатся в течение нескольких дней и будут осуществляться поэтапно.

«Интерфакс» отмечает, что изначально танки прибыли в порт на юге страны, и лишь затем их перевезли в Багдад.

В январе в сети появилось видео из порта Усть-Луга в Ленинградской области, на котором запечатлена погрузка танков Т-90С для отправки в Ирак.

О поставках в 2017 году сообщила компания-производитель танков — научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Позднее помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтверждал, что Россия и Ирак заключили контракт на поставку танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии.

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