БМП-мутант заметили на сирийско-иракской границе

Иракские военные задействовали в боях с боевиками близ сирийско-иракской границы бронированные машины, созданные из частей различных БМП советского производства. На опубликованную в сети фотографию обратил внимание «Вестник Мордовии».

Как уточняет издание, запечатленная на снимке машина представляет собой БМП-2, восстановленную иракскими военными с использованием отдельных элементов от БМП-1.

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Отмечается, что БМП-2 поставлялись в Ирак еще при Саддаме Хусейне. После этого из-за попыток США полностью вытеснить из этой страны оружие советского производства подобные машины в течение долгого времени практически не использовались.

Однако в результате западное оружие оказалось слишком дорогим для иракцев и сложным в эксплуатации, поэтому военные снова начали закупать советские и российские машины. Кроме того, специалисты активно занялись ремонтом техники, состоявшей на вооружении армии Хусейна.

При этом в последнее время растет заинтересованность Ирака и в современном российском оружии. Так, в июле прошлого года стало известно, что Россия продала Ираку танки Т-90С. По данным опубликованного «Уралвагонзаводом» итогового отчета за 2016 год, первая партия для Багдада, передаваемая в 2017 году, насчитывала 73 машины.

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