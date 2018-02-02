Т-90С для Ирака «засветились» в порту

Видео: lost sith / YouTube

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена погрузка танков Т-90С для отправки в Ирак. На ролик, опубликованный на YouTube 16 января, обратили внимание авторы военного блога bmpd.

Бронемашины погрузили на судно в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

О контракте на поставку Т-90С/СК в Ирак стало известно в июле 2017 года. Согласно материалам «Уралвагонзавода», первая партия танков для Багдада составит 73 машины. Помимо этого, как минимум 64 Т-90С приобрел Вьетнам.

Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы ОТШУ «Штора», но вместо них установлены дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером.

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