Поставки Т-90С во Вьетнам заинтриговали Китай

Контракт на закупку Вьетнамом партии российских танков Т-90С вызвал значительный интерес в Китае. Параметры боевой машины проанализировали в материале портала mil.news.sina.com.cn.

В частности, авторы статьи оценили, насколько российский танк подходит для использования в условиях тропического муссонного климата Вьетнама, который отличается обильными осадками, высокими температурами и влажностью. Кроме того, применение броневой техники в стране осложняет рельеф местности: три четверти территории занимают горы и плато, а прибрежная равнина покрыта густой речной сетью.

Как отмечается в материале, сейчас парк бронетанковой техники Вьетнама по большей части состоит из машин старше 30 лет. Также в строю по-прежнему находятся даже танки Т-34. Таким образом интерес страны в приобретении новых боевых машин вполне обоснован, уточняют авторы.

По их оценке, Т-90С является одним из наиболее оптимальных вариантов для Вьетнама. Так, российский танк весит всего 46 тонн, что позволит ему легче преодолевать труднопроходимые участки местности. Кроме того, его огневая мощь и броневая защита соответствуют запросам вьетнамской армии.

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Авторы статьи отмечают, что российские танки якобы лучше переносят морозы, чем жару, и «испытывали серьезные проблемы» в Индии.

Как пояснил «РГ: Русское оружие» эксперт по бронетанковой технике Алексей Хлопотов, российские машины могут успешно работать при температурах около 50 градусов Цельсия и выше. «"Девяностые" в основной своей массе служат как раз в жарких странах — Алжир, Азербайджан, Туркмения, Уганда. Отдельная тема — боевое применение в Сирии, здесь нижнетагильские боевые машины продемонстрировали свои наилучшие качества», — заявил он. «Данная публикация, скорее всего, ставит целью усомниться в качестве российской техники, чтобы распиарить свою», — добавил Хлопотов.

О поставках танков Т-90 во Вьетнам стало известно из годового отчета «Уралвагонзавода» за 2016 год, который был опубликован в июле прошлого года. В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на текущий год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с Вьетнамом.

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