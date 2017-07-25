Вьетнам подтвердил наличие контракта на закупку 64 танков Т-90

Вьетнам подтвердил наличие контракта с Россией на закупку 64 основных боевых танков Т-90С/СК, о существовании которого стало известно из годового отчета «Уралвагонзавода» в начале июля 2017 года. Об этом сообщает IHS Jane's Defence Industry со ссылкой на вьетнамские государственные СМИ.

Цена контракта не называется, специалисты оценивают соглашение примерно в 250 миллионов долларов. Т-90 станут самыми современными машинами Вьетнамской народной армии, в настоящее время располагающей примерно 350 танками Т-54/55 советского производства, 300 китайскими Тип 59 (лицензионная копия Т-54) и 35 Т-62. Кроме того в составе вьетнамской армии насчитывается несколько десятков танков Т-34-85, китайские легкие танки Тип 62 и большое количество легких плавающих машин — советских ПТ-76 и китайских Тип 63.

Сообщается, что Вьетнам также заинтересован в закупках зенитной ракетной системы С-400 и истребителей МиГ-35.

О поставках танков Т-90 во Вьетнам стало известно из годового отчета «Уралвагонзавода» за 2016 год, опубликованного 4 июля 2017-го. В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на текущий год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с инозаказчиком «704». Второй — с инозаказчиком «368», по нему будет отгружена первая партия в количестве 73 машин.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) «704» — это Вьетнам, «368» — Ирак.

20 июля наличие контракта с Ираком подтвердил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.