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США завершили создание оружия направленной энергии

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Прогресс в технологии оружия направленной энергии достиг переломного момента, заявил SpaceNews новый глава Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро.

«Технология направленной энергии для систем вооружений достигла переломной точки. Сейчас у нас есть прототип лазерного оружия, которое можно использовать для защиты военных баз от угроз летательных беспилотников», — заявил глава исследовательской лаборатории.

Педрейро отметил, что в 2017 году Lockheed Martin на базе Армии США Белые пески, расположенной в южной части штата Нью-Мескико, продемонстрировала работу 30-киловатной лазерной системы ATHENA (Advanced Test High Energy Asset). «Система поражала воздушные цели в полете, вызывая потерю управления и структурный сбой», — добавил руководитель Центра перспективных технологий.

В Lockheed Martin также работают над использованием лазерных систем для уничтожения баллистических ракет. «Лазеры разрабатываются для Агентства противоракетной обороны как потенциальное противоракетное оружие для уничтожения баллистических ракет противника на взлете», — сказал Педрейро.

В феврале 2010 года Агентство противоракетной обороны США заявило, что провело испытания боевого лазера воздушного базирования, в ходе которых впервые были сбиты набирающие скорость баллистические ракеты. Работы по созданию аналогичных систем ведутся и в России.

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