Ученые разработали технологию выявления рака на ранней стадии

Ученые из Базельского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали биомедицинскую татуировку, которая способна диагностировать некоторые виды рака на ранних стадиях. Исследование опубликовано в журнале Sсience Translational Medicine.

Сенсор на коже выявляет в организме человека гиперкальциемию, которая считается одним из индикаторов наличия онкологии. В случае высокого содержания кальция в крови татуировка под влиянием выработки меланина окрасится в темный цвет, и это будет сигналом о необходимости пройти медицинское обследование.

Методика с выработкой меланина была протестирована на коже свиней, а также на крысах с опухолями в молочной железе и кишечнике, у которых в течение 38 дней наблюдения не было никаких симптомов болезни. Индикатору удалось выявить патологию.

Исследователи полагают, что такую татуировку можно использовать как неинвазивный метод контроля за эффективностью лечения онкологии, а также для выявления не только рака, но и некоторых других болезней, диагностируемых через уровень кальция в крови.

Ранее американские исследователи выяснили, что чаще всего неизлечимый вид рака развивается вследствие мутации в генах RAS.

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