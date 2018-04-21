Убивший ребенка при урагане в Москве мусорный бак попал на видео

Запись с камеры наблюдения, на которой видно, как на двух девочек опрокидываются мусорные баки во время урагана в Москве, появилась в интернете. Видео публикует в субботу, 21 апреля, Telegram-канал HuePub.

Одна из девочек скончалась в больнице. Как стало известно «Московскому комсомольцу», погибшая — 13-летняя София Прокопченко. Ее подруга — Алина Иванова 12 лет, она госпитализирована с сотрясением мозга.

Отмечается, что всего во время шторма, начавшегося в столичном регионе днем 21 апреля, пострадали 17 человек, из них 14 доставили в больницу. Еще один мужчина в Подмосковье погиб — его придавило строительной бытовкой.

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