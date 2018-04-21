Все службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности

В связи с неблагоприятными погодными условиями губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перевел все оперативные службы и предприятия в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс‐службе главы и правительства региона.

В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России сообщили, что в ночь на воскресенье, 22 апреля, погода ухудшится на всей территории Центрального федерального округа. Ожидается дождь, мокрый снег и порывы ветра до 25 метров в секунду.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области рекомендует жителям при сильном ветре закрыть окна и форточки и постараться не пользоваться лифтом. В случае, если непогода застала на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий и около неустойчивых конструкций.

21 апреля в Москве было объявлено штормовое предупреждение.

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