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В Милане обнаружили снег в апреле

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Во время Salone del Mobile в Милане на площади Дуомо открылась инсталляция Living Nature, созданная совместно со студией дизайна и инноваций Carlo Ratti Associati и Барбарой Ремер, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пространстве объединенного павильона из четырех комнат с прозрачными стенами общей площадью 500 квадратных метров представлено четыре времени года. В инсталляции «Зима» ее создатели положили искусственный снег и поддерживается низкая температура, а живые растения, в том числе ели, запорошили искусственным снегом. В «летней» части инсталляции поддерживается высокая температура и влажность, в «весенней» высажены первоцветы, в «осенней» рассыпаны опавшие листья.

Павильон оборудован сенсорной кристаллической мембраной с датчиками, которые реагируют на освещение и позволяют регулировать климатические условия внутри павильона. В крышу встроены органические фотоэлектрические панели (солнечные батареи последнего поколения), работающие на основе процесса фотосинтеза хлорофилла. Они производят энергию, необходимую для охлаждения зоны «Зима» и прогрева зоны «Летo».

Кроме того, в павильонах установлена мебель из коллекций брендов-участников Salone del Mobile.Milano. Инсталляция будет открыта для публики до 29 апреля.

Миланский мебельный салон (Salone del Mobile) — международная выставка мебели, аксессуаров для дома и дизайна интерьеров. Основан в 1961 году, проходит ежегодно в апреле.

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