Российский адвокат съел материалы дела и отправился лечиться от наркомании

Кунцевский суд Москвы оштрафовал и отправил лечиться от наркомании адвоката, съевшего материалы дела. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Галкина.

Cуд признал 40-летнего Максима Бушина виновным по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, адвокату придется пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

Как следует из приговора, Бушин пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера. Инцидент произошел 7 декабря 2017 года в судебном участке №210 района Филевский парк, уточняет издание Legal.Report. Адвокат представлял интересы москвички, которой грозило лишение водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Когда помощник мирового судьи принесла документы, защитник тут же вырвал из папки и съел два документа. Остатки бумаг он доедал на глазах подоспевшего судебного пристава.

Нарушительнице не удалось избежать наказания из-за уничтоженных адвокатом документов. Сотрудники ГИБДД передали в суд их копии, и женщину лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину.

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