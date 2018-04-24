Правозащитника осудили за попытку устроить мафиози каникулы в больнице

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному наказанию бывшего председателя городской Общественной наблюдательной комиссии Владимира Матуса за попытку дать взятку в интересах криминального авторитета Тельмана Мхитаряна. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем ТамТам-канале.

«Суд назначил В.Матусу наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что 25 апреля 2016 года он получил от адвоката Кощеева информацию о желании Мхитаряна, отбывающего 11-летний срок в Коми, перевестись в тюремную больницу имени Гааза в Петербурге. Матус пообещал помощь в решении вопроса за 700 тысяч рублей, из которых 300 тысяч были переданы начальнику медучреждения Руслану Дамаданову, который действовал в рамках оперативного эксперимента.

19 августа 2016 года СК сообщил о задержании Матуса по подозрению в коррупции.

Вечером 23 ноября 2017 года на улице Дыбенко двое неизвестных напали на возвращавшегося домой Дамаданова,напоминает «Интерфакс». Его несколько раз ударили по голове металлическими предметами, после чего нападавшие скрылись. Дамаданов попал в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело.

Авторитетный предприниматель Мхитарян был лидером организованной преступной группировки, действовавшей в Новгородской области с 1990-х годов по 2007 год. При бывшем губернаторе региона Михаиле Прусаке он занимал пост советника по политическим вопросам. В 2008 году Мхитаряну инкриминировали особо крупное вымогательство. В 2014 году Новгородский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал на один миллион рублей, позже ему снизили срок на два года.

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