Шило из «Кровостока» назвал храм Христа Спасителя торговым центром

Храм Христа Спасителя похож на торговый центр, считает лидер группы «Кровосток» Антон Черняк, известный под псевдонимом Шило. Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.

Черняк подчеркнул, что был в храме только один раз, и по отделке он напомнил ему многофункциональный торговый центр. Этому впечатлению также способствовало наличие на территории собора автомойки легкового транспорта.

«Мы как-то даже заезжали один раз, помыли там автомобиль, там такая стоянка, несколько машин Maybach стояли», — вспомнил Шило.

В ходе той же беседы музыкант признался, что больше всего в современной России ему не нравятся произвол и сословность.

«Кровосток» основали в 2003 году Черняк и Дмитрий Файн. Творческое направление группы характеризуется как «художественный гангста-рэп». Тексты песен коллектива содержат нецензурную лексику.

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