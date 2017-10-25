Лидер «Кровостока» с предвыборных плакатов пообещал легалайз и хороший климат

Житель Красноярска Артемий Гальцев расклеил в автобусах города стикеры с призывом голосовать на выборах за лидера московской группы «Кровосток» Антона Черняка, известного как Шило. Об этом в среду, 25 октября, сообщает портал «Проспект мира».

Как рассказал Гальцев, постеры он скачал из интернета.

«Не считаю это какой-то акцией, просто на фоне политического застоя, скорых выборов президента России и бесконечных новостей про то, как политики решили опять что-то запретить, становится тошно. Картинка пародирует стилистику обещаний кандидатов от разных партий, но цвета выдержаны, на мой взгляд, в стиле ЕР (партии «Единая Россия» — прим. «Ленты.ру»)».

На изображении — пять пунктов «предвыборной кампании»: «легалайз», «никакой свободы врагам свободы», «закатаю дураков в дороги», «подправлю климат» и «в тайге будет играть джазец».

Лозунги взяты из трека «Кровостока» «Душно», в которой лирическому героя снится, что он президент России. «Я люблю Россию, Россия любит меня, мы поможем друг другу кончить», — поется в композиции.

«Кровосток» основали в 2003 году Черняк и Дмитрий Файн. Творческое направление группы характеризуется как «художественный гангста-рэп». Тексты песен коллектива содержат нецензурную лексику.