Китаец проиграл миллионы в лотерею и сжег киоск с билетами

Китаец Сюй Чао (Xu Chao) попал за решетку за поджог киоска, продающего лотерейные билеты. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

За семь лет 41-летний житель Шанхая потратил больше шести миллионов юаней (около 59 миллионов рублей) на лотерейные билеты. Каждый раз мужчина тратил не меньше 20 тысяч юаней (196,3 тысячи рублей). Ради покупки билетов китаец продал свой дом и все три дома своих родителей. Также Чао брал в долг у родственников, друзей и ростовщиков. Из-за игровой зависимости от него ушла жена.

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Около четырех лет назад Чао сорвал куш в миллион юаней (9,8 миллиона рублей) — это стало самым большим его выигрышем. Однако он не стал никому рассказывать об этом и потратил все деньги на покупку билетов.

В октябре 2017 года он потерял работу и попытался взять в долг у продавца лотерейного киоска, чтобы купить новые билеты. Однако тот отказал ему, сославшись на старые долги. Тогда Чао облил киоск алкоголем и поджег его.

В суде мужчина признался, что собирался покончить с собой и поэтому не убегал с места происшествия. Его приговорили к четырем годам заключения.

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