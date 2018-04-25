Найдены толстые копии Меган Маркл с женихом

Основательница бодипозитивной кампании #SupersizeTheLook Кати Стурино вместе с блогером Райаном Дзиадулом (Ryan Dziadul) пополнили коллекцию скопированных нарядов знаменитостей фотографией в одежде принца Гарри и его невесты актрисы Меган Маркл. Об этом сообщает Independent.

В 2016 году Стурино завела аккаунт в Instagram, где опубликовала свои снимки в образах звезд. «Серией #SupersizeTheLook я хотела показать полным женщинам, что они могут перенять стиль любой знаменитости, — объяснила блогер. — Меган Маркл — естественный выбор для подражания. Мир следит за каждым ее выходом! У нее простой и понятный стиль, который приятно интерпретировать для женщин любой комплекции».

Американский блогер Райан Дзиадул поддержал Стурино и сфотографировался вместе с ней в образе принца Гарри. На снимке Стурино одета в бежевую юбку-карандаш и черную водолазку, как у Маркл, а Дзиадул — в белую рубашку и синий костюм.

На страницу Кати Стурино в Instagram подписаны 139 тысяч человек. «Хм, мне кажется, ты выглядишь лучше, чем Меган Маркл — тебе эта одежда идет больше!» — одобряют комментаторы ее работу.

Материалы по теме Полное доминирование Тучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против

В марте модели плюс-сайз решили бросить вызов общественным стереотипам о красоте мужского тела. Популярный в Instagram Дарнел Грамм решил вместе со своими коллегами спародировать одну из фотографий со съемки Calvin Klein, в которой принимали участие американский хип-хоп-исполнитель ASAP Rocky и его команда — молодые люди с модельными данными.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!