Следователи заинтересовались обогащением тюремщиков на миллиард рублей

Крупную аферу с хищением миллиарда рублей вскрыли при строительстве СИЗО-7 «Капотня» на востоке Москвы. Об этом в среду, 25 апреля, пишет газета «Московский комсомолец».

По данным издания, следователи подозревают, что должностные лица столичного управления ФСИН могли похитить бюджетные средства, выделенные на реконструкцию территории следственного изолятора. По проекту на месте ветхих арестантских корпусов должны были появиться новые здания в бежево-салатовой гамме с фасадами. Помимо этого, планировалось возведение хозяйственного блока с прачечной и кухней, медсанчасти и отделения карантина, а также нового режимного корпуса с камерами на 402 места.

Для реализации проекта были заключены пять госконтрактов. В техзадании есть такие пункты, как обеспыливание поверхностей и очистка стен щеткой. По данным следователей, сотрудники ФСИН подписывали акты о приемке работ, тогда как в реальности они не были закончены.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

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