СК проверил VIP-камеры в «Матросской тишине» и снял обвинения в коррупции

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о коррупции в отношении руководства и сотрудников СИЗО «Матросская тишина», а также подследственного Дионисия Золотова после проверки в связи с публикациями в СМИ о VIP-камерах. Об этом во вторник, 13 марта, передает «Интерфакс» со ссылкой на копию постановления следователя.
В документе отмечается, что в ходе проверки следователи тщательно изучили все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте.
Также свои пояснения сотрудникам СК дал Золотов, находящийся под стражей в СИЗО. Он подтвердил свое участие в ремонте камер на основании статьи 27 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях», предусматривающей их привлечение к труду на территории СИЗО с их согласия.
Проверка показала, что Золотов никогда не передвигался по территории «Матросской тишины» без конвоя, не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов. Кроме того, не подтвердилась информация о получении сотрудниками ФСИН денег с подследственных за нахождение в отремонтированных камерах.
19 февраля глава столичного управления ФСИН Сергей Мороз признался, что начальника СИЗО «Матросская тишина» уволили в связи со скандалом с VIP-камерами. 12 января источник рассказал журналистам, что главным спонсором евроремонта в СИЗО, в результате которого там появились VIP-камеры, стал осужденный за мошенничество на 150 миллионов рублей Дионисий Золотов.
В декабре члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили камеры, на уровне номера четырехзвездочного отеля: там был большой телевизор, холодильник, забитый деликатесами, кровати с белоснежным бельем и туалет с вытяжкой и подвесным унитазом за 30-50 тысяч рублей.