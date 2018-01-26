Уральского тюремщика обвинили в создании общака для начальника

Следователи передали в суд уголовное дело бывшего заместителя управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Свердловской области Антона Афанасенко, обвиняемого в создании за счет подчиненных денежного фонда для закупки продуктов и алкоголя начальнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК в пятницу, 26 января.

По версии следствия, в декабре 2016 года — январе 2017 года Афанасенко, желая приобрести расположение назначенного начальника свердловского управления, собрал с сотрудников 405 тысяч рублей. Эти средства ранее были необоснованно выплачены им самим обвиняемым в качестве разовой премии за добросовестное выполнение особо сложных и важных задач.

Афанасенко создал незаконный фонд, средства которого расходовались на обеспечение потребностей временно исполняющего полномочия начальника управления ФСИН по Свердловской области, в том числе на приобретение продуктов питания и спиртных напитков. Фигуранту дела вменяется статья 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»).

11 января сообщалось об увольнении заместителя начальника СИЗО «Матросская тишина» в связи со скандалом с VIP-камерами. Прокуратура опровергла их наличие, но доложила о других нарушениях, которые касались размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам.

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