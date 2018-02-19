У «Матросской тишины» сменился начальник после скандала с VIP-камерами

Начальник СИЗО «Матросская тишина» сменился на фоне скандала с VIP-камерами, о которых заявили правозащитники. Об этом в понедельник, 19 февраля, со ссылкой на начальника столичного управления ФСИН России Сергея Мороза сообщает РИА Новости.

По словам Мороза, новым начальником СИЗО-1 назначен подполковник Сергей Познеев, который ранее занимал должность заместителя начальника управления в Кировской области.

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«Мы надеемся, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что там есть определенные проблемы с кадрами, очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент», — сказал Мороз. В столичном управлении ФСИН пояснили, что прежний руководитель СИЗО Владимир Клочек вышел на пенсию.

12 января источник рассказал журналистам, что главным спонсором евроремонта в СИЗО «Матросская тишина», в результате которого там появились VIP-камеры, стал осужденный за мошенничество на 150 миллионов рублей Дионисий Золотов.

11 января сообщалось об увольнении заместителя начальника СИЗО «Матросская тишина» в связи со скандалом с VIP-камерами. Прокуратура опровергла их наличие, но доложила о других нарушениях, которые касались размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам.

13 декабря стало известно, что члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили в следственном изоляторе «Матросская тишина» камеры, условия содержания в которых значительно лучше остальных.

По словам первого заместителя председателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, одну из таких камер даже можно было назвать люксовой, на уровне номера четырехзвездочного отеля: там был большой телевизор, холодильник, забитый деликатесами, кровати с белоснежным бельем и туалет с вытяжкой и подвесным унитазом за 30-50 тысяч рублей.

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