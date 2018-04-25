Отбывающий срок за взятки бывший мэр Рыбинска засудил Россию

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить крупную компенсацию бывшему мэру города Рыбинск (Ярославская область) Юрию Ласточкину, который в настоящее время отбывает восьмилетний срок за взятки и растрату. Об этом в среду, 25 апреля, сообщил РИА Новости его адвокат Рубен Маркарьян.

«Ласточкин находился в СИЗО почти два года, срок содержания под стражей ему "однотипно" продлевали различные суды, в том числе Басманный суд Москвы и Мосгорсуд… ЕСПЧ, удовлетворяя жалобу, поданную защитой Ласточкина еще в январе 2015 года, постановил, что так как российскими судами нарушена статья 5 параграфа 3 Европейской Конвенции по правам человека, в которой речь идет о чрезмерной продолжительности досудебного заключения, Россия обязана выплатить Юрию Ласточкину денежную сумму в размере 2100 евро в течение трех месяцев», — сказал адвокат.

В настоящий момент Ласточкин, по словам защитника, находится на усиленном режиме содержания — в колонии строгого режима города Бежецк.

23 сентября 2015 года Рыбинский городской суд Ярославской области приговорил отстраненного от должности мэра города Юрия Ласточкина к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки и растратах. Также суд оштрафовал его на 140 миллионов рублей и обязал вернуть государству миллион рублей, полученный им в качестве взятки.

По версии следствия, в 2009 году Ласточкин на посту гендиректора НПО «Сатурн» завладел недвижимым имуществом предприятия в пользу подконтрольного ему ЗАО «Стройинжиниринг». В результате его действий был причинен материальный ущерб на сумму более 112 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, в июле 2013 года, уже будучи мэром Рыбинска, он потребовал от директора муниципального предприятия взятку в два миллиона рублей за сохранение должности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!