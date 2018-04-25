Рэпер Pharaoh выступит на «Пикнике Афиши»

Организаторы «Пикника Афиши» анонсировали исполнителей второй волны, которые выступят на музыкальном фестивале. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, на «Пикнике» выступит хип-хоп-исполнитель Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин). Также в мероприятии примут участие американский рэпер Joey Bada$$ (Джо-Вон Виржини Скотт) и софисти-поп-дуэт Rhye, состоящий из канадца Майка Милоша и датчанина Робина Ханнибала.

Организаторы подчеркнули, что список музыкантов «Пикника Афиши» будет дополняться. Фестиваль пройдет 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское».

В марте сообщалось, что хедлайнерами «Пикника» станут группа Arcade Fire, певица Земфира и коллективы Belle & Sebastian и King Gizzard & the Lizard Wizard.

«Пикник Афиши» проводится ежегодно с 2004 года. В разное время хедлайнерами фестиваля становились «Ленинград», Jamiroquai, Blur, Suede, Жанна Агузарова, «Мумий Тролль» и Madness.

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