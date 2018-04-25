Белорусская хинкальная запретила приносить сметану для хинкали

В ресторане «Хинкальня» в Минске запретили гостям приходить с собственной сметаной. На это в своем Facebook пожаловался житель белорусской столицы Алесь Крот.

«Я люблю сметану и даже, признаюсь, имею зависимость от нее. Но запрещать проносить сметану в одну из минских кофеен — считаю нарушением моих гражданско-политических прав. Короче, я за свободное перемещение сметаны по территории Беларуси»,— написал минчанин, прикрепив к посту фотографию стикера «Вход со сметаной запрещен» на стене заведения.

В самом ресторане прокомментировали ситуацию. «У нас в меню нет сметаны, а гости требовали ее к хинкали, но их не едят с соусами, это не пельмени. Приходить со своими продуктами в ресторан — это же не этично», — рассказали представители «Хинкальни» минскому журналу CityDog.

«Сейчас уже не приходят со сметаной. В меню ее по-прежнему нет, но появилась долма, которая подается со сметаной», — подчеркнули в заведении.

В феврале сообщалось о изобретенном устройстве для безопасного и «чистого» поедания хинкали. Изготовленный компанией Hopshop гаджет получил название «Хоп-Хоп» и представляет собой пластиковый зажим. По словам производителей, приспособление поможет не обжечься и не испачкаться.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!