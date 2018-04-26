Автор «Игры престолов» вместо обещанного продолжения выпустит учебник истории

Американский писатель Джордж Мартин объявил, что его новая книга по вселенной саги «Песнь льда и пламени» выйдет уже в 2018 году. Он подчеркнул в своем блоге, что издание станет не продолжением цикла, а книгой по истории фэнтезийного мира.

640-страничное произведение получило название «Пламя и кровь». Она посвящена истории династии Таргариенов из вселенной «Песни льда и пламени». «Давайте назовем это "вымышленной исторической книгой"», — предложил автор.

Релиз продолжения цикла Мартина, шестой книги «Ветер зимы», откладывается с 2015 года. Писатель заявил фанатам, что в 2018 году произведение точно не выйдет. «Нет, зима не близко... по крайней мере, не в 2018 году. Вам придется подождать "Ветра зимы"», — написал он.

С 1996 года Мартин выпустил пять романов саги «Песнь льда и пламени». Первая книга получила название «Игра престолов», под этим названием вышел сериал по мотивам книг Мартина. В июле писатель анонсировал два новых произведения.

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