Ким Кардашьян обвинили в воровстве бутылки

Ким Кардашьян обвинили в копировании дизайна флакона ее нового аромата у французского модельера Жан-Поля Готье. Об этом сообщает Daily Mail.

В 1993 году Готье выпустил аромат Classique. Флакон выполнен в форме женского тела, и поклонники сопоставили его с упаковкой парфюма Кардашьян.

Кардашьян 25 апреля опубликовала в соцсетях снимки с тонким слоем глины на коже и рассказала, что с ее тела был снят слепок для создания флакона ее первого аромата.

Пользователи Twitter раскритиковали Кардашьян. «Мне одной кажется, что бутылка Body Ким Кардашьян немного похожа на Classique Жан-Поля Готье?» — писали они.

На все претензии Кардашьян ответила, что дизайн флакона исключительно оригинален, а в его разработке ей помогала итальянская художница Ванесса Бикрофт.

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В апреле участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян обвинили в копировании продукции из линии декоративной косметики ее младшей сестры Кайли Дженнер. Некоторые поклонники решили, что тени для век из новой палитры собственного бренда KKW Beauty Ким Кардашьян точно повторяют цвета теней, выпущенных Кайли Дженнер в 2017 году.

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