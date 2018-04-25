Ким Кардашьян начнет торговать своим телом

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян создала собственный аромат во флаконе, повторяющем форму ее тела. Об этом она рассказала в своих аккаунтах в Twitter и Instagram.

37-летняя телезвезда опубликовала обнаженные снимки с тонким слоем глины на коже. «Мы сняли слепок с моего тела и сделали из него флакон для парфюма», — рассказала она в описании.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 апреля 2018, 21:41

Дизайном упаковки аромата KKW Body 4.30 занялась итальянская художница Ванесса Бикрофт, которую Кардашьян отметила на всех фотографиях.

У нового аромата есть отдельный аккаунт в Instagram, на который подписаны около 400 тысяч человек. Выпуск продукта запланирован на 30 апреля 2018 года.

COMING SOON 04.30 Публикация от KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance) 21 Апр 2018 в 5:02 PDT

«Он на самом деле потрясающий. Запах прекрасен, я так горжусь им. Мне кажется, именно так должен пахнуть золотой цвет, несмотря на то, что это просто оттенок, который сияет», — заявила Кардашьян.

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В апреле основатель бразильского конкурса Miss BumBum Какау Оливер назвал ягодицы Ким Кардашьян «причиной национальной озабоченности» и призвал женщин перестать копировать фигуру телезвезды. «За последние годы "эффект Ким" изменил представления о красивом теле и, в частности, о привлекательности ягодиц. Она стала единственным идеалом. Каждая женщина в Бразилии хочет ее формы», — рассказал Оливер.

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