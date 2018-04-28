Мать побрила сына ради сходства со столетним старичком

Мать школьника показала на Reddit, как справилась с домашним заданием своего сына, которому поручили в школе одеться в стиле пожилого человека. Женщина решила довести образ сына до совершенства и имитировать на его голове лысину. Для этого она сбрила шевелюру на его темени и оставила волосы по бокам.

В довершение образа мать нарисовала ребенку морщины, седые брови и бороду, надела очки и вручила палочку. Пользователи Reddit оценили творчество женщины, выведя снимок в топ ресурса. Посетители сайта отметили, что ребенок действительно выглядит как маленький старик и похвалили маму за правдоподобный мейкап.

«Похоже, он собрался сыграть шахматную партию в парке», — иронизировали взрослые.

Юзеры констатировали, что в семье автора поста объявился Бенджамин Баттон, и поблагодарили родительницу за то, что у той не возникло желания изобразить столетнего старика мертвецом из гробницы.

В конце 2016 года семья Степановых из Кемерова нарядила 11-месячную дочку углем ради победы во всероссийском конкурсе «Семья года». Тогда Степановы выиграли конкурс.

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