Появилось видео массовых беспорядков в Париже

euronews (en español) / YouTube

Телеканал Euronews опубликовал на YouTube кадры массовых беспорядков в Париже, которые начались в ходе первомайской демонстрации.

В беспорядках участвовали 1,2 тысячи человек, их лица были скрыты масками или капюшонами. Полицейские задержали 200 демонстрантов, несколько десятков из них уже доставлены в участки, передает BFMTV.

Протестующие громили магазины, закусочные и офисы, переворачивали и поджигали машины. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Австралии, заявил, что он постоянно следит за происходящим в Париже, и отверг критику в свой адрес из-за отъезда из страны на фоне протестов.

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