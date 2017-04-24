Во время беспорядков в Париже задержаны более 140 человек

Во время беспорядков в Париже, вспыхнувших после оглашения предварительных результатов первого тура президентских выборов, полицейские задержали 143 протестующих, 29 из них арестованы. Об этом сообщает BFMTV.

В результате столкновений шесть полицейских и трое демонстрантов получили легкие ранения.

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Вечером 23 апреля около трехсот молодых людей вышли на площадь Бастилии французской столицы. Они мешали проезду автомобилей и пытались возвести баррикады. Манифестанты протестовали против результатов выборов. «Нам все равно, Марин Ле Пен или Макрон! Мы не признаем результатов выборов!» — скандировали они.

Как пояснил один из активистов, «мы пришли протестовать против маскарада, в который превратились эти выборы. Все основные кандидаты хотят увековечить господство олигархов, узурпировавших власть и укравших богатства народа. Они нелегитимны». Когда полицейские попытались навести порядок, в них полетели камни, петарды и бутылки. Стражи порядка ответили слезоточивым газом.

Во Франции в воскресенье прошел первый тур выборов президента. Согласно данным МВД страны, во второй тур проходят лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. Второй тур голосования состоится 7 мая.