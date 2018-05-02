План Минобороны по борьбе с утечками утек в сеть

Минобороны России ужесточило правила использования телефонных сетей общего доступа для некоторых категорий своих сотрудников и военнослужащих, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник в центральном аппарате ведомства пояснил газете, что такие меры заключаются в желании оптимизировать расходы на услуги связи, а также в том, чтобы «избежать утечек чувствительной информации» и усилить контроль за личным составом.

Издание ссылается на имеющийся в своем распоряжении приказ, в котором говорится об эффективном использовании средств на оплату телефонной связи и контроля за ведением таких переговоров. Документом вводится ежемесячный максимальный порог отключения каждого телефона, имеющего выход на сеть общего пользования. Порог может достигаться как по времени, так и по стоимости.

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Всего определено пять категорий абонентов, в первую входит только министр обороны Сергей Шойгу, во вторую — десять его заместителей. На них какие-либо ограничения не распространяются. Абоненты третьей категории (главкомы ВКС, ВМФ и Сухопутных войск; командующие родами войск; помощники и советники министра обороны) могут говорить по телефону 120 минут в месяц, либо на сумму до 850 рублей. Абоненты четвертой категории, в частности заместители начальников управлений Генштаба, — 90 минут и до 700 рублей. Пятой категории (командиры воинских частей и специалисты отделов Минобороны) отвели 60 минут в месяц и сумму до 500 рублей.

В приложении к приказу описан пример акта проверки, из которого следует, что в случае, если после анализа разговоров будет выявлено, что абоненты пользовались телефоном не по служебным вопросам, может быть назначено административное расследование. Такая мера распространяется только на представителей третьей, четвертой и пятой категорий.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны комментировать эту тему отказались.

В феврале этого года «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что с 1 марта российским военным запретят пользоваться смартфонами с фотокамерами и системами спутниковой навигации. Сообщалось, что Генштабе составили список устройств, которым можно будет пользоваться военнослужащим. Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung. Таким образом в армии намерены бороться с утечками информации.

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