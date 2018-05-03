Дудь поиздевался над высокопарной беседой Машкова с журналистом

Журналист Юрий Дудь обратил внимание на беседу ведущего телеканала «Культура» Владислава Флярковского с актером с новым художественным руководителем московского театра-студии «Табакерка» Владимиром Машковым. Свои мысли по поводу интервью Дудь опубликовал в Twitter.

Разговор состоялся на «Культуре» в начале апреля, в сети на него обратили внимание только сейчас. Поиронизировала над беседой и Ксения Собчак.

Судя по комментариям, смех Дудя и Собчак вызвало непрофессиональное поведение обоих героев видеоролика во время разговора о новой должности Машкова. По мнению пользователей, интервьюер постоянно нахваливал собеседника, используя при этом театральные интонации. Актер же отвечал не менее пафосно и еще более экспрессивно, как будто стоял на сцене театра.

Коллеги Флярковского заявили, что посмотрели «лучшее интервью» в истории жанра. Юрий Дудь посоветовал всем журналистам «уходить из профессии», так как более профессионально уже не сможет сделать ни один работник СМИ.

Некоторые подписчики Дудя поддержали шутку: они подтвердили, что вышедшее интервью — потолок журналистики. Другие же не заметили сарказма в высказывании блогера. «Испанский стыд», — охарактеризовал увиденное один из комментаторов.

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