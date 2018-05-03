Итальянцев призвали поедать расплодившихся болотных бобров

Мэр итальянской коммуны Джерре-де-Каприоли Микеле Марки (Michele Marchi) предложил бороться с нашествием нутрий, поедая их. Об этом сообщает The Telegraph.

Сам политик попробовал мясо грызунов и отметил, что по вкусу оно «лучше, чем крольчатина». По его словам, в некоторых регионах страны нутрию уже начали готовить на гриле. «Я абсолютно серьезен. Коипу могут вызывать отвращение, но если уж на то пошло, сходите на свиноферму, и вы же не перестанете после этого есть прошуто? Мы должны хотя бы начать обсуждать эту идею», — заявил Марки.

Защитники животных отнеслись к инициативе политика неоднозначно. «Еще один гений, который считает, что может убить проблему, убивая беззащитных животных. И они выбрали его мэром», — приводит издание слова одного из них.

Нутрии, также известные как коипу или болотные бобры, появились в Италии около ста лет назад. Их завезли из Южной Америки, чтобы разводить ради меха. Некоторые животные сбежали с ферм, других отпустили после того, как натуральный мех вышел из моды, и теперь они уничтожают злаковые поля и ломают дамбы, вырывая в них норы.

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