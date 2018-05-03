Серферы прокатились по затопленным улицам Владивостока

Жители Владивостока прокатились на SUP-досках по затопленным улицам города и сняли это на камеру. Видеозапись и фотографии заплыва мимо ушедших под воду автомобилей опубликованы в «Историях» Instagram-аккаунта @sup_gid.

«Все прошло нормально. Единственное, руки замерзают. Но мы так, по приколу, туда-сюда прокатились. Виталий помог машину вытащить из лужи, потому что в гидрокостюме был. Прохожие нам ничего не говорили, так, поснимали только», — рассказал DEITA.RU один из SUP-серфингистов Евгений Штыгайло. Его напарник Виталий Миненко добавил, что они отлично «прогулялись» по переулкам Владивостока.

Президент Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Алексей Кравец отметил, что в заплыве «ничего страшного, в принципе, нет» — главное, чтобы не было ветра, который может сдуть доски.

Дождь, мокрый снег и сильный ветер начались в городе накануне и продлятся еще пару дней. Порывы ветра достигали 32 метров в секунду, движение на дорогах частично парализовано.

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