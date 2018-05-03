Правонарушения подмосковных охотников нанесут на интерактивную карту

Нарушения в сфере охоты в Подмосковье планируют нанести на интерактивную карту, для этого разрабатывается специальная геоинформационная система, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова в четверг, 3 мая, приводятся на сайте регионального правительства.

«Мы сейчас разрабатываем геоинформационную систему. В ней будет несколько слоев, в том числе надзорный слой, то есть на интерактивной карте будут отмечаться места, где выявили нарушения. Будет видно, в каких местах чаще происходят правонарушения, значит им будет уделено больше внимания. Пока она [система] в разработке, какая-то ее часть будет доступна охотникам. Появится она в течение этого года», — сказал Разин.

Он добавил, что в систему внесут сведения об учете животных и птиц Подмосковья, их численность и плотность, а также данные по границам охотничьих хозяйств, зонам охраны. «Там будет вся необходимая информация по биотехническим сооружениям, где какие есть. Все будет в системе», — подчеркнул министр.

Ранее в четверг заместитель руководителя Госохотнадзора Московской области Виктор Еремин сообщил, что в период весенней охоты на птицу было зарегистрировано около 150 нарушений. По его словам, 25 материалов передали в суд, который примет решение о лишении права охоты.

23 апреля Андрей Разин сообщил, что зафиксировано больше нарушений по сравнению с прошлогодними показателями. Кроме того, в ходе проверок были выявлены и нарушения способов охоты.

