Китай ослепил лазером двух американских летчиков

Министерство обороны США обвинило Китай в использовании лазера против американских самолетов на военной базе в Джибути. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает The Washington Post.

По словам пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт, пострадали два пилота — лазеры временно ослепили их. «Это серьезная угроза для летчиков ВВС США», — подчеркнула она.

Вашингтон потребовал от Пекина расследовать инцидент.

Американский военный лагерь Лемонье (Lemonnier) в Джибути — единственная постоянная база США в Африке. Он используется также европейскими, африканскими и азиатскими странами. Китай, отмечает издание, недавно построил свою базу в Джибути вблизи Лемонье.

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