В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу

Россия 24 / YouTube

Портал Defence Blog обратил внимание на сюжет телеканала «Россия 24» о применении в России различных лазерных систем. Автор заметил, что на кадрах из досье была показана установка, в корпусе которой имеются канализационная и дымоходные трубы.

Судя по записи, которая доступна на сайте Вести.Ru, а также на YouTube-канале «России 24», одна из труб представляет собой обычную полимерную (пластиковую) трубу диаметром примерно 100-110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом. Стоимость такой продукции составляет примерно 200 рублей за погонный метр.

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Для каких целей предназначена продемонстрированная система, в сюжете не уточняется.

1 марта президент России Владимир Путин объявил о разработке в стране боевого лазерного комплекса. Во время послания главы государства Федеральному собранию были показаны кадры, на которых запечатлено данное вооружение. Комплекс располагается на автомобильном прицепе. По итогам голосования на сайте Минобороны система получила название «Пересвет».

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