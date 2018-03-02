Путин уподобил российский боевой лазер выдуманному оружию

Президент России Владимир Путин сравнил разработанный в стране боевой лазерный комплекс с гиперболоидом инженера Гарина, передает корреспондент «Ленты.ру».

Выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде, глава государства назвал подобное вооружение фантастическим. «Но это произошло в действительности», — добавил российский лидер.

О разработке в России боевого лазерного комплекса президент объявил 1 марта в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления Путина были показаны кадры, на которых запечатлено данное вооружение. Комплекс располагается на автомобильном прицепе. Названия эта система пока не имеет.

Гиперболоид из фантастического романа Алексея Толстого представляет собой аппарат, испускающий тепловой луч огромной мощности, способный разрушить любые преграды. В реальности это устройство никогда не существовало, а описанная в произведении технология значительно отличается от принципов, на которых основано действие лазера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!