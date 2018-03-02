В Кремле открестились от гонки вооружений

Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, она лишь симметрично отвечает на планы США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 2 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это никоим образом нельзя считать началом гонки вооружения», — подчеркнул Песков.

Вторая часть послания Путина — «ничто иное, как ответные действия на выход Соединенными Штатами из Договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО, которая в свою очередь очевидно в перспективе была способна нарушить ядерный паритет и фактически нейтрализовать стратегические силы Российской Федерации», заявил представитель Кремля.

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Он подчеркнул, что представленные новые виды вооружений — «это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире и стабильности». «Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается», — повторил Песков.

«Воспринимать это как некие милитаристские заявления неверно. Воспринимать это как основную часть послания президента Федеральному собранию также неверно. Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное, основанное на взаимном уважении и взаимном доверии сотрудничество со всеми странами мира», — заключил Песков.

1 марта во время оглашения послания Владимир Путин рассказал о новейших российских разработках: стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

Некоторые западные СМИ назвали выступление российского лидера началом новой гонки вооружений.

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