Российского видеоблогера-миллионера нашли мертвым

В Санкт-Петербурге обнаружили тело видеоблогера Павла Няшина (настоящая фамилия Макушин). Об этом сообщает «РЕН-ТВ».

По информации СМИ, труп автора YouTube-канала «Криптач» был найден в одной из его квартир на проспекте Солидарности.

Полицейские считают, что Макушин совершил самоубийство. Подобной версии придерживается и мать умершего блогера. Она рассказала, что в последнее время у ее сына было много долгов.

Материалы по теме Лайк за упокой Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью

В начале 2018 года один из домов Макушина в элитном коттеджном поселке ограбили неизвестные. Они ворвались в жилище видеоблогера и связали его, а затем вынесли из помещения сейф с крупной суммой денег (25 миллионов рублей). На грабителей завели уголовное дело, а пострадавший заявил, что сам отчасти виноват в произошедшем, так как постоянно хвастался огромными доходами в своих роликах.

Павел Макушин рассказывал о способах заработка криптовалюты, включая торговлю на биткоин-биржах. Также он нередко приглашал на канал более знаменитых блогеров и сам заходил в гости к коллегам по YouTube.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!